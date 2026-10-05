Alanya’da motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Kaza, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Tayfun Arlı'nın kullandığı motosiklet ile Azerbaycan uyruklu B.S.'nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet, motosikleti metrelerce sürükledi. Kazada motosiklet sürücüsü Tayfun Arlı ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü B.S.'nin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Tayfun Arlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arlı'nın cenazesi, Alanya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kamyonet sürücü B.S. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.