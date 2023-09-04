Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 4.9.2023 14:45 Son Güncelleme: 4.9.2023 14:47

Alanya’da motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Alanya’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet uçurumdan yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinin Gümüşgöze Mahallesi Geçitbaşı Mevkiinde Salih Çeker (29) idaresindeki motosiklet Konaklı Mahallesine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 7 metre yükseklikten ormanlık alanın bulunduğu uçuruma yuvarlandı. Çevreden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Salih Çeker ve arkasında yolcu olarak bulunan Can Başol'un (21) hayatını kaybettiğini belirledi. İki cansız beden savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
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