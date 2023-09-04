Alanya’da motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin 7 metreden ormana yuvarlandığı kazada Salih Çeker (29) ve Can Başol (21) hayatını kaybetti. Kaza, 3 Eylül saat 13.30 sıralarında Gümüşgöze Mahallesi Geçitbaşı mevkisinde meydana geldi. Salih Çeker idaresindeki 07 HSC 42 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 7 metre yükseklikten ormana yuvarlandı.

BİR GÜN SONRA FARK EDİLDİ

Bir gün sonra yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Salih Çeker ve arkasında yolcu olarak bulunan Can Başol'un hayatını kaybettiğini belirledi. İki gencin cenazesi savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Kazayı öğrenen Çeker ve Başol'un yakınları gözyaşlarına boğuldu.