Alanya’da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış Yılmaz (27) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan F.İ. (21) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yaya savrularak yola düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Barış Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan F.İ.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör