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Giriş Tarihi: 27.10.2023 13:09 Son Güncelleme: 27.10.2023 13:52

Alanya’da motosikletiyle refüje çarpan genç öldü

Alanya’da motosikletiyle refüje çarpan 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da motosikletiyle refüje çarpan genç öldü

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Tosmur Mahallesi'nde Bedri Berk Önal'ın (27) kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Önal'ın cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da motosikletiyle refüje çarpan genç öldü
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