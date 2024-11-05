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Giriş Tarihi: 5.11.2024 11:46 Son Güncelleme: 5.11.2024 11:48

Alanya’da motosikletten düşen kadın yoğun bakıma alındı

Alanya’da motosikletten düşerek yaralanan kadın beyin kanaması geçirmesi sonucu yoğun bakım servisine kaldırıldı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da motosikletten düşen kadın yoğun bakıma alındı

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada S.K. (25) isimli sürücü motosiklet ile Payallar istikametine ilerlediği sırada arkasında yolcu olarak bulunan kadın yolcu F.K. (52) motosikletten düşerek ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. F.K. bölgeye gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadın yolcu F.K'nin beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla motosiklet sürücüsü S.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Alanya’da motosikletten düşen kadın yoğun bakıma alındı
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