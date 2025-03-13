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Giriş Tarihi: 13.3.2025 17:54 Son Güncelleme: 13.3.2025 18:19

Alanya'da muz hırsızları tutuklandı

Alanya’da jandarma ekipleri, Mahmutlar Mahallesi’nde bir muz bahçesinden kamyonla muz çalan üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Muz hırsızları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da muz hırsızları tutuklandı

Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Bahçe sahibi sabah saatlerinde bahçesine geldiğinde muz ağaçlarının hasar gördüğünü ve bir kamyon dolusu muzun çalındığını fark etti. Bahçede sadece muz keselerinin bırakıldığını gören çiftçi, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Bölgede zaman zaman muz hırsızlığı olaylarının yaşandığı bilinirken, bu olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

JANDARMA HIZLA HAREKETE GEÇTİ

İhbarın ardından Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelilerin izini sürerek kimliklerini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu hırsızlık olayına karışan kişilerin Kargıcak Mahallesi'nde yaşadığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER EVLERİNDE YAKALANDI

Operasyonda Y.C.Y., M.Ç. ve H.K. isimli üç şüpheli evlerinde gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde zanlıların daha önce de benzer hırsızlık olaylarına karıştığı ortaya çıktı. Jandarma tarafından karakola götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan üç zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alanya'da muz hırsızları tutuklandı
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