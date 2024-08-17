Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 17.8.2024 21:20 Son Güncelleme: 17.8.2024 23:16

Alanya'da taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde ticari taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Mert Yücel (23), hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya İlçesi Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Mert Yücel'in (23) idaresindeki motosiklet, kavşakta dönüş yapmak isteyen Hasan D.'nin (51) kullandığı ticari taksiye çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontroller de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ticari takside bulunan sürücü ve yabancı uyruklu 3 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Yücel'in cansız bedeni savcılık ve jandarmanın yaptığı incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA