Alanya’da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesi Dim Baraj Mevki'inde saat 12.00 çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından ekipler alarma geçti. Alevlere havadan ve karadan hızlı şekilde müdahalede başlatıldı. Yangının çok kısa sürede yayıldığını belirten ekipler, "Havadan yaptığımız etkin müdahale ile alevlerin önüne geçmeyi başardık. Kara ekiplerimiz ise bölgede etkin mücadele sürdürüyor. Helikopterlerin bölgede su alma sıkıntısı yok. Barajdan suyu alıp 600 – 800 metre alevlere atıyor" dedi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Dim Baraj'ının kalbinde olarak adlandırılan bölgede çıkan yangının ardından güvenlik güçleri alarma geçti. Alevlerin çıkış noktasını tespit eden ekipler olayın sabotaj olup almadığını araştırıldığını kaydetti. Pazar günü olması nedeni ile bölgede onlarca safari gurubu bulunduğunu da dikkat çeken güvenlik güçleri, "Dim Barajı bölgesi hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bir yer. Her türlü olasılığı değerlendiriyoruz" diye konuştu.