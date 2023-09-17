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Giriş Tarihi: 18.9.2023

Alanya’da orman yangını

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Alanya’da orman yangını
Antalya'nın Alanya ilçesi Dim Barajı mevkisinde dün saat 12.00 çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Rüzgârın etkisiyle alevler Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçradı. Yangına 10 uçak, 22 helikopter, 72 arazöz ve iş makinesi ile 500 personelle müdahale edildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile birlikte yangın bölgesini havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangının yaklaşık 190 hektarlık bir alanı etkilediğini ölçümledik. Bir evde hasar meydana geldi, 17 ev tedbiren boşaltıldı" dedi.

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Alanya’da orman yangını
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