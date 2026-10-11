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Giriş Tarihi: 11.10.2026 12:51

Alanya'da oto yıkamacıda silahlı kavga: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir oto yıkama dükkanında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi, 1 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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İHA Yaşam
Alanya’da oto yıkamacıda silahlı kavga: Ölü sayısı 2’ye yükseldi
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Antalya'da dün akşam saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine silahla ateş açıldı. İş yerinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla vurularak yaralanan Ahmet Çatar, Adem Tüysüzoğlu ve H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Ahmet Çatar'ın ardından ağır yaralı olan Adem Tüysüzoğlu da bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.T.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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Alanya'da oto yıkamacıda silahlı kavga: Ölü sayısı 2'ye yükseldi
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