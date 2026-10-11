Alanya’da oto yıkamacıda silahlı kavga: Ölü sayısı 2’ye yükseldi

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Ahmet Çatar'ın ardından ağır yaralı olan Adem Tüysüzoğlu da bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.T.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör