Alanya’da otomobil denize düştü: 2 ölü

Olay Okurcalar Mahallesi'nde bulunan iskelede meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre hareket etmek için manevra yaptığı sırada denize düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik dalgıçları yaptıkları çalışması sonucunda araç içerisinde bulunanan B.Ç.(24) ile Y.Z'nin (22) cesedini sudan çıkardı. Otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.