Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da otomobil denize düştü: 2 ölü
Giriş Tarihi: 9.12.2023 13:18 Son Güncelleme: 9.12.2023 13:36

Alanya’da otomobil denize düştü: 2 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin denize düşmesi sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da otomobil denize düştü: 2 ölü

Olay Okurcalar Mahallesi'nde bulunan iskelede meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre hareket etmek için manevra yaptığı sırada denize düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik dalgıçları yaptıkları çalışması sonucunda araç içerisinde bulunanan B.Ç.(24) ile Y.Z'nin (22) cesedini sudan çıkardı. Otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da otomobil denize düştü: 2 ölü
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