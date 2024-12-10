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Giriş Tarihi: 10.12.2024 18:12 Son Güncelleme: 10.12.2024 18:16

Alanya’da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ölümle pençeleşiyor

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ölümle pençeleşiyor

Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada Mahmutlar' da Atatürk Caddesi'nden Kargıcak istikametine seyir halinde olan V.E. yönetimindeki otomobil sola dönüş yaptığı esnada aynı cadde üzerinde Alanya istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu L.D. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü L.D. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. L.D hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü V.E. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Alanya’da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ölümle pençeleşiyor
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