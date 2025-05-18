Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 18.5.2025 11:38 Son Güncelleme: 18.5.2025 11:52

Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Alanya’da uçuruma yuvarlanan otomobilde sürücü Arda Dönmez hayatını kaybederken yolcu olan Mehmethan Kayhan ağır yaralandı.

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Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Alanya'nın Yalçı Mahallesi Kuş yuvası Mevkiinde meydana gelen kazada. Arda Dönmez (21) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araç sürücüsü Dönmez hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Mehmethan Kayhan ise yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmethan Kayhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Dönmez'in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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