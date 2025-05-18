Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araç sürücüsü Dönmez hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Mehmethan Kayhan ise yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmethan Kayhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Dönmez'in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.