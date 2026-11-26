Olay Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde kimliğini belirledikleri 69 yaşındaki Kazakistan uyruklu Kanatbek Mukhambekov'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazak adamın bir süredir kalp rahatsızlığının bulunduğunu ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Mukhambekov'un cansız bedeni savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör