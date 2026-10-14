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Giriş Tarihi: 14.10.2026 12:35

Alanya’da pansiyon odasında ölü bulundu

Alanya’da bir pansiyonda kalan 71 yaşındaki şahıs odasında ölü bulundu.

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MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da pansiyon odasında ölü bulundu
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Olay, saat 10.30 sıralarında Saray Mahallesi Tolupaşa Sokak'taki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyon görevlileri, kaldığı odada bulunan Nurettin Acar'dan haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Pansiyon odasına giren ekipler, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Acar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ALANYA
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Alanya’da pansiyon odasında ölü bulundu
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