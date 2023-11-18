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Giriş Tarihi: 18.11.2023 19:46

Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu

Alanya’da tatil yapan 49 yaşındaki Rus turist, otel odasında ölü bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Rus turist otel odasında ölü bulundu

Olay Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelde tatil yapan Vadim Sekletov (49) odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi. Yedek anahtarla odaya giren görevliler, Rus turistin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sekletov'un hayatını kaybettiği belirledi. Turistin cenazesi, kesin ölü nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
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