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Giriş Tarihi: 27.11.2023 15:59 Son Güncelleme: 27.11.2023 16:06

Alanya’da sahilde bebek cesedi bulundu

Alanya’da sahilde vatandaşlar tarafından kız bebek cesedi bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da sahilde bebek cesedi bulundu

Antalya'nın Kargıcak Mahallesi'nde sahil kesiminde vatandaşlar bebek cesedi olduğunu gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Henüz kimlik tespiti yapılamayan ve en fazla 1 aylık olduğunu değerlendirilen kız bebek cesedinde herhangi bir darp yada ize rastlanılamadı.

Bebeğin cesedi, savcılık, Sağlık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da sahilde bebek cesedi bulundu
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