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Giriş Tarihi: 24.5.2025 16:16 Son Güncelleme: 24.5.2025 16:16

Alanya’da sevgilisinin tüfekle tehdit ettiği kadın balkondan atladı

Alanya’da sevgilisinin tüfekle tehdit ettiği rus uyruklu kadın, korkuyla kendini 8 metre yüksekten balkondan atladı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da sevgilisinin tüfekle tehdit ettiği kadın balkondan atladı

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Rus uyruklu E.K. isimli kadın, iddiaya göre erkek arkadaşı olan L.M.'nin kendisini darp ettikten sonra tüfekle tehdit ederek üzerine doğrultması sonucu 8 metre yükseklikten balkondan aşağıya atladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Rus kadın, ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından L.M. isimli şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Alanya’da sevgilisinin tüfekle tehdit ettiği kadın balkondan atladı
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