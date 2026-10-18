Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da silahlı kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi
Giriş Tarihi: 18.10.2026 10:23

Alanya’da silahlı kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi

Alanya’da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada Ahmet Çatar ve Adem Tüysüzoğlu yaşamını kaybetmişti. Olayda ağır yaralanan Halil Topal bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da silahlı kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi
  • ABONE OL

Alanya'da 10 Ekim akşamı Fığla Mahallesi, Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamada bir araya gelen Halil Topal, Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandılar. Vatandaşların 112 Acil Çağır Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ADEM TÜYSÜZOĞLU

Ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çatar' ın ardından Adem Tüysüzoğlu 11 Ekim sabaha karşı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayda başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Halil Topal'ın yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, bu sabah tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis tarafından olayla ilgili soruşturmasında Ünal A. olay akşamı parkta yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Ünal A. sevk edildiği Adliyede tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

AHMET ÇATAR

#ALANYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da silahlı kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA