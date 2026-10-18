Alanya’da silahlı kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi

Alanya'da 10 Ekim akşamı Fığla Mahallesi, Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamada bir araya gelen Halil Topal, Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandılar. Vatandaşların 112 Acil Çağır Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ADEM TÜYSÜZOĞLU

Ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çatar' ın ardından Adem Tüysüzoğlu 11 Ekim sabaha karşı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayda başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Halil Topal'ın yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, bu sabah tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis tarafından olayla ilgili soruşturmasında Ünal A. olay akşamı parkta yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Ünal A. sevk edildiği Adliyede tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

AHMET ÇATAR