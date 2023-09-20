Alanya’da şok operasyonunda yakalandı

Alanya'da Suç İşlemek amacıyla Örgüt Kuran, Ruhsatsız Ateşli Silah Bulunduran, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Silahla Tehdit, Kasten Yaralama, Hakaret, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Tefecilik ve Suç Delillerini Gizleme, Değiştirme veya yok etme suçları kapsamında şüpheli sıfatıyla çok sayıda suç kaydı bulunan, ayrıca 8 ayrı dosyadan 3 yıldır aranan ve hakkında "19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası" bulunan silahlı suç örgütü lideri Z.K, isimli şahıs, 19 Eylül 2023 tarihinde Alanya'da KOM ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri görevlilerince düzenlenen ortak operasyon sonucunda gizlendiği ikamette kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin yakalandığı yerde yapılan aramada 9 milimetre çaplı 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 9 milimetre çaplı 56 adet fişek ve 2 çift sahte plaka ele geçirilen şüpheli Z.K. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.