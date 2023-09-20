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Giriş Tarihi: 20.9.2023 09:55 Son Güncelleme: 20.9.2023 10:13

Alanya’da şok operasyonunda yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ve Özel Harekat ekiplerince 8 ayrı dosyadan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 kişi dün akşam ikametgahına yapılan şok operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da şok operasyonunda yakalandı

Alanya'da Suç İşlemek amacıyla Örgüt Kuran, Ruhsatsız Ateşli Silah Bulunduran, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Silahla Tehdit, Kasten Yaralama, Hakaret, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Tefecilik ve Suç Delillerini Gizleme, Değiştirme veya yok etme suçları kapsamında şüpheli sıfatıyla çok sayıda suç kaydı bulunan, ayrıca 8 ayrı dosyadan 3 yıldır aranan ve hakkında "19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası" bulunan silahlı suç örgütü lideri Z.K, isimli şahıs, 19 Eylül 2023 tarihinde Alanya'da KOM ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri görevlilerince düzenlenen ortak operasyon sonucunda gizlendiği ikamette kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin yakalandığı yerde yapılan aramada 9 milimetre çaplı 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 9 milimetre çaplı 56 adet fişek ve 2 çift sahte plaka ele geçirilen şüpheli Z.K. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Alanya’da şok operasyonunda yakalandı
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