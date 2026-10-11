Alanya’da tartıştığı kız kardeşini balkondan atıp intihar etti

Olay, Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Adreste ikamet eden Timuçin Çilkin ile kız kardeşi Ayçin Çilkin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KIZ KARDEŞİNİ BALKONDAN AŞAĞI ATTI
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Timuçin Çilkin, kız kardeşini 1'inci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. Gözü dönen ağabey, ardından evde bulunan tabancayı çekerek kendisine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.