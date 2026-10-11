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Giriş Tarihi: 11.10.2026 17:05

Alanya'da tartıştığı kız kardeşini balkondan atıp intihar etti

Alanya’da kız kardeşiyle tartışıp cinnet getiren Timuçin Çilkin, kardeşini 1’inci kattaki balkondan aşağı attı. Gözü dönen ağabey, ardından tabancayla kendine ateş ederek intihar etti. Hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

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Alanya’da tartıştığı kız kardeşini balkondan atıp intihar etti
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Olay, Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Adreste ikamet eden Timuçin Çilkin ile kız kardeşi Ayçin Çilkin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KIZ KARDEŞİNİ BALKONDAN AŞAĞI ATTI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Timuçin Çilkin, kız kardeşini 1'inci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. Gözü dönen ağabey, ardından evde bulunan tabancayı çekerek kendisine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Balkondan düşerek yaralanan Ayçin Çilkin, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde kanlar içinde kalan Timuçin Çilkin'e ise itfaiye ekiplerinin açtığı sepet yardımıyla balkondan içeri giren sağlık görevlileri müdahale etti.

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HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Timuçin Çilkin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ALANYA

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