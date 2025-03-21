Alanya’da tefeci operasyonu!

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen "Vurgun Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 7'si Alanya'daki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Jandarma ekipleri şüphelileri yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk etti.

Edinilen bilgilere göre şüphelilerin, tefecilik yaparak çok sayıda kişiyi borçlandırdığı, çek ve senetleri tehdit yoluyla tahsil ettiği, bazı belgeleri ise faktoring şirketlerinde bozdurup komisyon adı altında yüksek faizler aldığı tespit edildi.

Organize suç örgütü üyelerinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik", "silahla tehdit", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlardan yargılanacağı öğrenildi. Jandarmanın operasyonları kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.