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Giriş Tarihi: 27.10.2023 16:54 Son Güncelleme: 27.10.2023 17:48

Alanya’da Türk Bayrağını indiren kadın akıl hastası çıktı

Alanya’da bir işyerinin önünde asılı olan Türk bayrağını koparıp, yerde çiğnedikten sonra bölgeden uzaklaşan kadın polis tarafından gözaltına alındı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Türk Bayrağını indiren kadın akıl hastası çıktı

Alanya Şeker Hane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir kadının, sokakta işyerinin önünde asılı olan Türk bayrağını koparıp, yerde çiğnedikten sonra bölgeden uzaklaşması üzerine, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadının kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda olayı birmekan şahıs olan F.U.(46) isimli kadının yaptığı tespit edildi.

Ekipler kadını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadının, akli dengesinin yerinde olmadığından dolayı bir sağlık kuruluşunda gözetim altında bulundurulması karar verildi. F.U. tedavi edilmek üzere polis gözetiminde Adana'ya gönderildi.

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Alanya’da Türk Bayrağını indiren kadın akıl hastası çıktı
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