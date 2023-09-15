Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da vahşi cinayet! Boğazını kesip araç içerisinde uçurumdan attılar
Giriş Tarihi: 15.9.2023 11:13 Son Güncelleme: 15.9.2023 11:18

Alanya’da vahşi cinayet! Boğazını kesip araç içerisinde uçurumdan attılar

Antalya’nın Alanya İlçesinde otomobilde boğazı kesilmiş halde uçurumdaki aracın içinde ölü olarak bulunan 25 yaşındaki Mustafa Turaç dövmeci olarak çalıştığı ve bekar olduğu belirtildi.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da vahşi cinayet! Boğazını kesip araç içerisinde uçurumdan attılar

Alanya'nın Bektaş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir trafik kazası ihbarına sonucunda bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanan bir hafif ticari aracının arka koltuğunda boğazı kesilmiş bir ceset gördü. Olayından ardından bölgeye gelen Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları incelemede cansız bedenin Mustafa Turaç'a ait olduğunu belirledi.

Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken ceset savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldıktan sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yakınları ölen Mustafa Turaç için gözyaşı dökerken bazı yakınları ise sinir krizi geçirirken ölen kişinin kimseyle husumeti olmadığını söylediler. Olay yeri inceleme ekibi araçta parmak izi için çalışma yaparken Polis ekipleri olayın şüphelilerini yakalamak için çalışmalara başladı.

Uçurumda araç içinde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulunan 25 yaşındaki Mustafa Turaç Alanya'da dövmeci olarak çalıştığı ve bekar olduğu belirtildi.

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Alanya’da vahşi cinayet! Boğazını kesip araç içerisinde uçurumdan attılar
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