Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da yamaç paraşütü düştü: 1 turist öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 24.9.2023 23:45 Son Güncelleme: 24.9.2023 23:49

Alanya'da yamaç paraşütü düştü: 1 turist öldü, 1 kişi yaralandı

Alanya’da yamaç paraşütünün ağaçlık alana düşmesi sonucu Belarus uyruklu kadın turist hayatını kaybetti, tanem pilotu ise yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da yamaç paraşütü düştü: 1 turist öldü, 1 kişi yaralandı

Olay Dinek Mahallesi'nde bulunan 800 metrelik Yassıtepe'de meydana geldi. Yamaç paraşütü pilotu A.Ş, Belarus uyruklu D.S. isimli kadın ile yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için atlayış yaptı. Havada süzülen paraşütçüler, bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Bölgeye inen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde D.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan tandem pilotu da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. D.S'nın cansız bedeni incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya'da yamaç paraşütü düştü: 1 turist öldü, 1 kişi yaralandı
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