Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da yamaç paraşütü kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı
Giriş Tarihi: 25.9.2023 16:35 Son Güncelleme: 25.9.2023 16:51

Alanya’da yamaç paraşütü kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı

Alanya’da dün yamaç paraşütünün düşmesi sonucu bir turistin öldüğü olayda ağır yaralanan yamaç paraşütü pilotu Ahmet Şimşek de hayatını kaybetti.

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Alanya’da yamaç paraşütü kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki dün Dinek Mahallesi'nde bulunan 800 metrelik Yassıtepe'de yamaç paraşütü pilotu Ahmet Şimşek, Belarus uyruklu D.S. isimli kadın ile yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için atlayış yaptı. Havada süzülen paraşütçüler, bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi.

Bölgeye inen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde D.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan tandem pilotu da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. D.S'nın cansız bedeni incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ağır yaralanarak dün hastanede tedavi altına alınan yamaç paraşütü pilotu Ahmet Şimşek hastanede bugün hayatını kaybetti.

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Alanya’da yamaç paraşütü kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı
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