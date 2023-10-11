Alanya’da yaşlı kadın boğuldu

Alanya Belediyesi'nin arkasında bulunan Galip Dere Plajı'nda meydana gelen olayda, bir kadının suyun yüzeyinde hareketsiz olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan kadına, sahilde ilk müdahaleyi vatandaşlar gerçekleştirdi.
Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.