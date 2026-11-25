Alanya'da yaşayan S.B'yi (66) telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtarak adının terör örgütüne karıştığını söyledi. Yaşlı kadını telefonla baskı altına alıp kimseyle iletişim kurmamasını isteyen zanlılar, evdeki ziynet eşyaları ile bankadaki nakit parayı teslim etmesi gerektiğini belirtti.

Söylenenlere inanan S.B, bilezik, yüzük ve küpelerden oluşan altınları ile nakit parasını Saray Mahallesi'ndeki bir otobüs durağına bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen zanlıların adresleri tespit edildi. Alanya ve Manavgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.U. (30), M.K.A. (20), Ö.K. (28), O.Ö. (29) ve D.K. (38) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, dolandırılan 2 milyon liranın 190 bin liralık kısmının ele geçirilerek S.B'ye teslim edildiği öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör