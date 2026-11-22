Antalya'nın Alanya İlçesi Çarşı Mahallesi İzzet Azak oğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmen Yasin Demir ile H.Ö. ve K.G. arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda H.Ö., yanında taşıdığı bıçakla Demir'i ağır yaraladı. Saldırının ardından şüpheliler H.Ö. ve K.G., motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Yasin Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin izini sürdü. Yapılan operasyonla H.Ö. ve K.G., saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör