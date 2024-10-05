Alanya’daki kazada “Telefonum zarar gördü” diyerek şikayetçi oldu

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada. Ö.S. (18) 07 HPA 83 plakalı motosikleti ile Konaklı'dan Payallar Mahallesi'ne seyir halindeyken, yan şeritte aynı istikamette ilerleyen K.K.' (23) kullandığı 07 HYC 27 plakalı otomobil aniden manevra yaptı. Ani manevra sonucu panikleyen Ö.S. motosikletten düşerek asfalta savruldu. Ö.S motosikletten düşerek savrulduğunu görev diğer yolcular hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda motosiklet sürücüsü Ö.S. yaralanmazken, cebinde bulunan cep telefonunun zarar gördüğünü söyleyerek otomobil sürücüsü K.K'dan şikayetçi oldu. K.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.