Alanya’nın gururu olan genç mucit TEKNOFEST’e görevli olarak katılmaya hak kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir heyecan ve yüz binlerin katılımıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST 4 gün boyunca devam etti. 225 bin ziyaretçiyi teknoloji, bilim ve milli duygularla buluşturdu. Teknoloji Yarışmaları 6 ana kategori, 13 alt kategoride gerçekleşti.Her ilden sadece bir kişinin görevlendirildiği Dünya gündeminde yer alan Türkiye'nin ilk Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'e katılarak Alanya'nın gururu olan Eymen Yiğit Karaman, fuar alanında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile de sohbet etme fırsatı buldu. Eymen Yiğit, Gezeravcı'yı Alanya'ya davet etti.

Eymen Yiğit Karaman'ın Gazipaşa Fen Lisesinde iken Teknofest lise kategorisinde "Braun" Roket Takımı olarak katıldıkları Teknofest yarışmasında takım kaptanlığını üstlendiği ve üniversiteye başladığında da T3 Vakfında mentörlük yaptığı öğrenildi. Teknofest yarışmasının başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından T3 vakfının organize ettiği toplantıya katılan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TEKNOFEST'in yalnızca bir festival değil, bir milletin ortak geleceğine duyduğu inancın en güçlü sembolü olduğunu, genç beyinlere bir fırsat sunduğunu belirtti.

Eymen Yiğit Karaman da kendisine verilen bu önemli görev için başta TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Selçuk Bayraktar'a ve T3 Vakfı Yöneticilerine, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin katılımı ile tanışma toplantısı organize eden T3 Vakfı Ankara İl Sorumlusu Mustafa Fatih Sarı'ya teşekkürlerini ileterek teknolojik ve milli projelerde görev almaktan onur duyduğunu bildirdi.