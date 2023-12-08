Aldatıldığını şüphelendi! Eşini tam 9 yerinden bıçaklayarak katletti...

Kan donduran olay Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde meudana geldi. 23 yaşındaki E.Ç. (23), eşi S.Ç.'nin kendisini aldattığından şüphelendi. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen koca, genç kadını 9 yerinden bıçaklayarak katletti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırgan koca ise kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

