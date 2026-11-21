Diyarbakır
'da yaşayan 3 çocuk annesi D.Y., 20 yıl önce evlendiği eşi İ.Y.'den boşanmak için avukatı Zeynep Aysan aracılığıyla Diyarbakır 3. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Kadın, evlilik birliğinin temelden sarsıldığını belirterek üç çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini, nafaka ile maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini talep etti. Koca ise açtığı karşı davada eşinin iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak çocukların velayetini istedi.
Delillerin sunulduğu ve tanıkların dinlenildiği duruşmaların ardından mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Kocayı, eşine ve çocuklarına yönelik hakaretleri, sözlü şiddeti, tehditleri ve güven sarsıcı davranışları nedeniyle tam kusurlu saydı. Mahkeme, kadına 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmederken üç çocuğun velayetini anneye verdi. Çocuklar lehine tedbir ve iştirak nafakası, kadın lehine ise tedbir ve yoksulluk nafakasına karar verdi.
Kadının avukatı Zeynep Aysan 10 milyon liralık tazminatın emsal mahiyette olduğunu söyledi.