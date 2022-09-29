Aldatmak 2. bölüm full izle! ATV’nin yeni dizisi Aldatmak 2. bölüm canlı izle ekranı

ATV'nin yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan Aldatmak dizisi, 29 Eylül Perşembe akşamı 2. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizi, yeni bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Başrolünde aile mahkemesi hakimi Güzide rolüyle Vahide Perçin'in yer aldığı diziyi internetten izlemek isteyen izleyiciler, Aldatmak 2. bölüm full izle linki için araştırmalar yapıyor. Aldatmak son bölüm izle linki, ATV tarafından paylaşıldı. İşte, ATV ile Aldatmak 2. bölüm full izle kesintisiz tek parça!
ATV'nin yeni dizisi Aldatmak ikinci bölümü ile ekranlara geldi! İddialı yapımın ikinci bölümü için:
Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır. Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır.
Aklında bir sürü soru işaretiyle yola çıkan Güzide, Tarık'tan göremediği desteği eski bir dostundan görür.
Tim'in Oylum'u olay yerinde bırakıp kaçması, Oylum'u suçlu konuma düşürür. Nüfuzlu bir aileden gelen Tim, gerçekler ortaya çıkmadan önce yurt dışına kaçabilmek için uğraşmaktadır.
Ancak Güzide, kızının işlemediği bir cinayetten hüküm giymemesi için elinden geleni yapacaktır.
Oltan'ın emaneti olan parayı kaybeden Ozan, yanlışını telafi etmeye çalışırken hata üstüne hata yapar.
Nitekim dolandırılmasına neden olan olayın arka planında yaşananların açığa çıkması, Ozan'ı daha öfkeli bir hale getirecektir.
Ailesi için ilmek ilmek kurduğu düzen yıkılan Güzide, herkesin yardımına koşmaya çalışır.
Bu belki de hayatının en büyük sınavı olacaktır.
Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır.
Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır.
Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.
Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi tecrübeli isimleri bir araya getiren Aldatmak dizisinin oyuncu kadrosunda;
Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.
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