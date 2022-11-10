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Giriş Tarihi: 10.11.2022 19:52

Aldatmak 8. bölüm izle! Aldatmak 8. yeni bölüm full izle ATV canlı izle ekranında!

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak 8. Bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu’nun yer aldığı Aldatmak dizisinin yeni bölümünde; kızından üst üste darbe yedikten sonra kendisini sorgulamaya başlayan Güzide, gözle görülür biçimde değişir. Güzide'deki değişim aile fertlerini bir hayli şaşırtır. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler Aldatmak 8. bölüm izle şeklindeki araştırmalarına başladı. İşte, ATV canlı yayın ile Aldatmak 8. bölüm full izle linki ve fotoğraflı bölüm özeti!

Aldatmak 8. bölüm izle! Aldatmak 8. yeni bölüm full izle ATV canlı izle ekranında!

ATV'nin yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan Aldatmak dizisi, 10 Kasım Perşembe akşamı 8. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizi, yeni bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Başrolünde aile mahkemesi hakimi Güzide rolüyle Vahide Perçin'in yer aldığı diziyi internetten izlemek isteyen izleyiciler, Aldatmak 8. bölüm full izle linki için araştırmalar yapıyor. Aldatmak son bölüm izle linki, ATV tarafından paylaşıldı. İşte, ATV ile Aldatmak 8. bölüm full izle kesintisiz tek parça!

ALDATMAK DİZİSİ 8. BÖLÜM İZLE

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Aldatmak sekizinci bölümü ile ekranlara geldi! İddialı yapımın 8. bölümü için:

ALDATMAK DİZİ İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

ALDATMAK YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Boşanmaktan vazgeçtiği için protokolü yırtıp atan Güzide, hafife aldığı Yeşim'le kolayca mücadele edebileceğini düşünse de rakibinin yalan söyleme kabiliyeti ve kurduğu oyunlar gittikçe daha çok canını sıkmaktadır.

Oylum, olanlardan sonra hala kendisine karşı soğuk davranan Tolga'nın gönlünü almak için harekete geçer.

Ancak kendini affettirmesi gereken tek insan Tolga değildir. Kendi çıkarı için Oylum'u ateşe atan Tarık, Güzide'yle aralarının daha da açılmasına sebep olacaktır.

New York yolculuğu öncesi her şeyi yoluna koymaya çalışan Oylum'un hayatında yeni dertler kendini belli etmeye başlamaktadır.

Ozan, beklenmedik kariyer fırsatı ile birlikte gelen maddi güçle özgüven tazeler. Ozan herkese kendini ispatladığını düşünürken, Güzide gerçek olamayacak kadar güzel bu habere şüpheyle yaklaşmaktadır.

Çıkmaza giren Tarık, son çare olarak Oltan'ın tavsiyesine uymaya karar verir.

Kızından darbe üstüne darbe yiyen Güzide, ister istemez kendisini sorgular. Bu sorgulama sonucunda etrafa karşı tavrı gözle görülür biçimde değişir. Güzide'deki değişim aile fertlerini bir hayli şaşırtır.

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Aldatmak 8. bölüm izle! Aldatmak 8. yeni bölüm full izle ATV canlı izle ekranında!
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