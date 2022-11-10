Aldatmak 8. bölüm izle! Aldatmak 8. yeni bölüm full izle ATV canlı izle ekranında!

ATV'nin yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan Aldatmak dizisi, 10 Kasım Perşembe akşamı 8. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizi, yeni bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Başrolünde aile mahkemesi hakimi Güzide rolüyle Vahide Perçin'in yer aldığı diziyi internetten izlemek isteyen izleyiciler, Aldatmak 8. bölüm full izle linki için araştırmalar yapıyor. Aldatmak son bölüm izle linki, ATV tarafından paylaşıldı. İşte, ATV ile Aldatmak 8. bölüm full izle kesintisiz tek parça!
ALDATMAK DİZİSİ 8. BÖLÜM İZLE
ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Aldatmak sekizinci bölümü ile ekranlara geldi! İddialı yapımın 8. bölümü için:
Oylum, olanlardan sonra hala kendisine karşı soğuk davranan Tolga'nın gönlünü almak için harekete geçer.
Ancak kendini affettirmesi gereken tek insan Tolga değildir. Kendi çıkarı için Oylum'u ateşe atan Tarık, Güzide'yle aralarının daha da açılmasına sebep olacaktır.
New York yolculuğu öncesi her şeyi yoluna koymaya çalışan Oylum'un hayatında yeni dertler kendini belli etmeye başlamaktadır.
Ozan, beklenmedik kariyer fırsatı ile birlikte gelen maddi güçle özgüven tazeler. Ozan herkese kendini ispatladığını düşünürken, Güzide gerçek olamayacak kadar güzel bu habere şüpheyle yaklaşmaktadır.
Çıkmaza giren Tarık, son çare olarak Oltan'ın tavsiyesine uymaya karar verir.