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Giriş Tarihi: 11.11.2022 00:51

Aldatmak 9. bölüm fragmanı izle! ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak 8. son bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı dizinin son bölümünün ardından Aldatmak 9. bölüm fragmanı gündemdeki yerini aldı. Dizinin yeni bölüm sahnelerini merek eden seyirciler, ''Aldatmak 9. bölüm fragmanı izle'' şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, ATV ile Aldatmak 9. bölüm fragmanı izle ekranı ve 8. bölüm özeti…

Aldatmak 9. bölüm fragmanı izle! ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi, 10 Kasım Perşembe akşamı 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümün hemen ardından Aldatmak 9. bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölümden detaylar görmek isteyen izleyiciler, ''Aldatmak 9. bölüm fragmanı izle'' şeklinde sorgulamalar yapıyor. Peki, Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, ATV ile Aldatmak 9. bölüm fragmanı izle videosu ve son bölüm özet detayları.

ALDATMAK 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ATV ile Aldatmak 9. bölüm fragmanı izle videosu ve son bölüm özetten tüm detaylar şöyle;

Aldatmak dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı henüz paylaşılmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıda yer alan linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

ALDATMAK 9. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALDATMAK 8. BÖLÜM ÖZETİ

Boşanmaktan vazgeçtiği için protokolü yırtıp atan Güzide, hafife aldığı Yeşim'le kolayca mücadele edebileceğini düşünse de rakibinin yalan söyleme kabiliyeti ve kurduğu oyunlar gittikçe daha çok canını sıkmaktadır.

Oylum, olanlardan sonra hala kendisine karşı soğuk davranan Tolga'nın gönlünü almak için harekete geçer. Ancak kendini affettirmesi gereken tek insan Tolga değildir. Kendi çıkarı için Oylum'u ateşe atan Tarık, Güzide'yle aralarının daha da açılmasına sebep olacaktır. New York yolculuğu öncesi her şeyi yoluna koymaya çalışan Oylum'un hayatında yeni dertler kendini belli etmeye başlamaktadır.

Ozan, beklenmedik kariyer fırsatı ile birlikte gelen maddi güçle özgüven tazeler. Ozan herkese kendini ispatladığını düşünürken, Güzide gerçek olamayacak kadar güzel bu habere şüpheyle yaklaşmaktadır.

Çıkmaza giren Tarık, son çare olarak Oltan'ın tavsiyesine uymaya karar verir.

Kızından darbe üstüne darbe yiyen Güzide, ister istemez kendisini sorgular. Bu sorgulama sonucunda etrafa karşı tavrı gözle görülür biçimde değişir. Güzide'deki değişim aile fertlerini bir hayli şaşırtır.

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Aldatmak 9. bölüm fragmanı izle! ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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