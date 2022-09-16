Aldatmak dizisi yayın tarihi belli oldu! Aldatmak ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Aldatmak dizisi ATV ekranlarında görücüye çıkmaya hazırlanıyor! ATV hayranları, yeni sezonda Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu ikilisinin başrollerinde olduğu Aldatmak ile dizi keyfi yapacak. İzleyiciler, Aldatmak ne zaman başlıyor, Aldatmak oyuncuları kim sorusunu yöneltiyor. İşte Aldatmak dizisi yayın tarihi...
ALDATMAK KONUSU
Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.
ALDATMAK OYUNCULARI
Aldatmak dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:
Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu ile birlikte Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil
Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel