ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında '……………..' sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.
İşte yanıtı
Aleksey Nemov, jüriden 9.725 puan aldıktan sonra hangisi olmuş ve puanı 9,762'ye yükseltilip iki yıl sonra da kurallar değiştirilmiştir?
A- Seyirci 15 dakika aralıksız protesto etmiştir
B- Nemov'un antrenörü bir jüriyi rehin almıştır
C- Barın boyunun yanlış olduğu anlaşılmıştır
D- Nemov hürideki eski eşini tanımıştır.