Haberler Yaşam Haberleri Aleksey Nemov, jüriden 9,725 puan aldıktan sonra hangisi olmuş ve puanı 9,762'ye yükseltilip iki yıl sonra da kurallar değiştirilmiştir?
Giriş Tarihi: 2.6.2024 22:09 Son Güncelleme: 2.6.2024 22:12

Aleksey Nemov, jüriden 9,725 puan aldıktan sonra hangisi olmuş ve puanı 9,762'ye yükseltilip iki yıl sonra da kurallar değiştirilmiştir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 2 Haziran Pazar bugün izleyicilerle buluşuyor. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu’nun yarışmacıya sorduğu sözlük tanımına göre hangisinin ‘Aleksey Nemov, jüriden 9.725 puan aldıktan sonra hangisi olmuş ve puanı 9,762'ye yükseltilip iki yıl sonra da kurallar değiştirilmiştir?’ sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor. İşte az önce sorulan Milyoner sorusu ve cevabı.

Aleksey Nemov, jüriden 9,725 puan aldıktan sonra hangisi olmuş ve puanı 9,762’ye yükseltilip iki yıl sonra da kurallar değiştirilmiştir?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında '……………..' sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

İşte yanıtı

Aleksey Nemov, jüriden 9.725 puan aldıktan sonra hangisi olmuş ve puanı 9,762'ye yükseltilip iki yıl sonra da kurallar değiştirilmiştir?

A- Seyirci 15 dakika aralıksız protesto etmiştir

B- Nemov'un antrenörü bir jüriyi rehin almıştır

C- Barın boyunun yanlış olduğu anlaşılmıştır

D- Nemov hürideki eski eşini tanımıştır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aleksey Nemov, jüriden 9,725 puan aldıktan sonra hangisi olmuş ve puanı 9,762'ye yükseltilip iki yıl sonra da kurallar değiştirilmiştir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA