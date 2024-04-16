ALES-1 ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? ÖSYM 2024 ALES sınavı kaç dakika ve kaç soru?

ALES için son hazırlıklarını tamamlayan adaylar, ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek gibi sorularla sınava ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Lisansüstü eğitim için girilen sınava başvuruda bulunan on binlerce aday 2024 ALES/1 kaç soru ve kaç dakika merak ediyor. Bu yıl Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek olup adaylara sayısal ve sözel testlerden 100 soru yöneltilecek. İşte ALES/1 Sınav giriş yeri sorgulama ekranı ve sınava dair merak edilenlere dair detaylar.