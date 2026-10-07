ALES 3 BAŞVURU EKRANI 2026: ÖSYM kılavuzu ile ALES başvuruları başladı mı, ne zaman?

2026-ALES/3 SINAVI VE SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 17 Aralık 2026 tarihinde ilan edilecek ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör