ALES 3 BAŞVURU EKRANI 2026: ÖSYM kılavuzu ile ALES başvuruları başladı mı, ne zaman?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın gözü ÖSYM son dakika duyurularına çevrildi. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara başvurmak isteyen adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru takvimi kapsamında ekran başında yerler alındı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihi itibarıyla başlıyor. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adayların erişimine açılacak başvuru ekranı henüz aktif hale gelmedi.
ÖSYM verilerine göre 2026-ALES/3 sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlenmiştir. 7 Ekim - 15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak olan başvurularda ücret ödemesi için son gün 16 Ekim 2026'dır. Belirtilen tarihlerde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 21 Ekim 2026 olarak uygulanacak olup, geç başvuruda sınav ücreti %50 artırımlı (1.800 TL) olarak tahsil edilecektir.
Başvuru işlemleri tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar izleyecekleri adımlarla kaydını tamamlayabilir:
Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 17 Aralık 2026 tarihinde ilan edilecek ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.