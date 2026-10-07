Haberler Yaşam Haberleri ALES 3 BAŞVURU EKRANI 2026: ÖSYM kılavuzu ile ALES başvuruları başladı mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:01

ALES 3 BAŞVURU EKRANI 2026: ÖSYM kılavuzu ile ALES başvuruları başladı mı, ne zaman?

ÖSYM takvimine göre yılın son oturumu olan 2026-ALES/3 başvuruları 7 Ekim Çarşamba günü itibarıyla takvime girdi. Adaylar "ALES 3 başvuru ekranı açıldı mı?" sorusuna yanıt ararken, sisteme giriş saatini bekliyor. Sınav ücreti, başvuru kılavuzu ve ÖSYM AİS ekranı sınav adaylarının en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ALES 3 BAŞVURU EKRANI 2026: ÖSYM kılavuzu ile ALES başvuruları başladı mı, ne zaman?
  • ABONE OL

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın gözü ÖSYM son dakika duyurularına çevrildi. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara başvurmak isteyen adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru takvimi kapsamında ekran başında yerler alındı.

ALES 3 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihi itibarıyla başlıyor. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adayların erişimine açılacak başvuru ekranı henüz aktif hale gelmedi.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026-ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Adayların sınav merkezi tercihleri, ödeme kanalları ve muafiyet durumlarını inceleyebileceği 2026-ALES/3 Başvuru Kılavuzu, başvuru ekranıyla eş zamanlı olarak osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlanıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

2026 ALES/3 SINAV ÜCRETİ NE KADAR VE SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM verilerine göre 2026-ALES/3 sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlenmiştir. 7 Ekim - 15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak olan başvurularda ücret ödemesi için son gün 16 Ekim 2026'dır. Belirtilen tarihlerde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 21 Ekim 2026 olarak uygulanacak olup, geç başvuruda sınav ücreti %50 artırımlı (1.800 TL) olarak tahsil edilecektir.

ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (ÖSYM AİS EKRANI)

Başvuru işlemleri tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar izleyecekleri adımlarla kaydını tamamlayabilir:

  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM AİS mobil uygulamasına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapın.
  • Aktif sınavlar listesinden 2026-ALES/3 oturumunu seçin.
  • Sınav merkezi tercihinizi ve kişisel bilgilerinizi kontrol edip onaylayın.
  • Belirlenen sınav ücretini ÖSYM Odeme Sistemi (odeme.osym.gov.tr) veya anlaşmalı bankalar üzerinden yatırarak başvurunuzu tamamlayın.

2026-ALES/3 SINAVI VE SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 17 Aralık 2026 tarihinde ilan edilecek ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

KPSS tercihleri ne zaman? 2026/2 KPSS tercih tarihleri ÖSYM takviminde açıklandı!

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ALES 3 BAŞVURU EKRANI 2026: ÖSYM kılavuzu ile ALES başvuruları başladı mı, ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA