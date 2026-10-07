KPSS tercihleri ne zaman? 2026/2 KPSS tercih tarihleri ÖSYM takviminde açıklandı!

2026/2 KPSS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI: BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan yıllık takvime göre, 2026 yılının ikinci merkezi ataması olan KPSS-2026/2 tercih işlemleri 17 Aralık 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Bazı kurum ve kuruluşların kadro ile pozisyonlarına yapılacak yerleştirme başvuruları 24 Aralık 2026 gecesi saat 23.59'da tamamlanacak.