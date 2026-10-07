Haberler Yaşam Haberleri KPSS tercihleri ne zaman? 2026/2 KPSS tercih tarihleri ÖSYM takviminde açıklandı!
Giriş Tarihi: 7.10.2026 09:25

KPSS tercihleri ne zaman? 2026/2 KPSS tercih tarihleri ÖSYM takviminde açıklandı!

ÖSYM, memur adaylarının merakla beklediği KPSS-2026/2 tercih takvimini resmi adresi üzerinden ilan etti. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kamu kurumlarına yapılacak 2. merkezi yerleştirme tarihlerine çevrildi. Peki KPSS tercihleri ne zaman alınacak? İşte tarihler!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS tercihleri ne zaman? 2026/2 KPSS tercih tarihleri ÖSYM takviminde açıklandı!
  • ABONE OL

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarını öğrenen binlerce aday için şimdi tercih dönemi heyecanı başlıyor. Yılın ikinci merkezi ataması için süreç netleşirken; adaylar puanlarıyla devlet kadrolarına başvuracak. ÖSYM takviminde açıklanan başvuru aralığı ve sürecin tüm kritik detayları adayların erişimine sunuldu.

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, 7 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00'dan itibaren sınav sonuçlarını erişime açtı.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026/2 KPSS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI: BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan yıllık takvime göre, 2026 yılının ikinci merkezi ataması olan KPSS-2026/2 tercih işlemleri 17 Aralık 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Bazı kurum ve kuruluşların kadro ile pozisyonlarına yapılacak yerleştirme başvuruları 24 Aralık 2026 gecesi saat 23.59'da tamamlanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ÖSYM AİS ÜZERİNDEN KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecekler. T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzundaki nitelik kodlarını göz önünde bulundurarak en fazla 30 tercih hakkını kullanabilecekler. Posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih formları geçerli sayılmayacak.

KPSS ATAMA PUAN TÜRLERİ NEDİR? P1, P2 VE P3 PUAN TÜRÜ FARKLARI

KPSS Lisans sınavı sonrasında adayların elde ettiği puan türleri, atanmak istenen kadronun niteliğine göre farklılık gösterir:

Puan türü Genel Yetenek Genel Kültür En çok kullanıldığı alan
KPSS P1 %70 %30 Bazı kamu kurumlarının uzman/uzman yardımcılığı alımları
KPSS P2 %60 %40 Bazı A grubu kadrolar
KPSS P3 %50 %50 B grubu memurluk, merkezi atamalar

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS tercihleri ne zaman? 2026/2 KPSS tercih tarihleri ÖSYM takviminde açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA