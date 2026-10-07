KPSS tercihleri ne zaman? 2026/2 KPSS tercih tarihleri ÖSYM takviminde açıklandı!

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarını öğrenen binlerce aday için şimdi tercih dönemi heyecanı başlıyor. Yılın ikinci merkezi ataması için süreç netleşirken; adaylar puanlarıyla devlet kadrolarına başvuracak. ÖSYM takviminde açıklanan başvuru aralığı ve sürecin tüm kritik detayları adayların erişimine sunuldu.
6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, 7 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00'dan itibaren sınav sonuçlarını erişime açtı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan yıllık takvime göre, 2026 yılının ikinci merkezi ataması olan KPSS-2026/2 tercih işlemleri 17 Aralık 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Bazı kurum ve kuruluşların kadro ile pozisyonlarına yapılacak yerleştirme başvuruları 24 Aralık 2026 gecesi saat 23.59'da tamamlanacak.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecekler. T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzundaki nitelik kodlarını göz önünde bulundurarak en fazla 30 tercih hakkını kullanabilecekler. Posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih formları geçerli sayılmayacak.
KPSS Lisans sınavı sonrasında adayların elde ettiği puan türleri, atanmak istenen kadronun niteliğine göre farklılık gösterir:
|Puan türü
|Genel Yetenek
|Genel Kültür
|En çok kullanıldığı alan
|KPSS P1
|%70
|%30
|Bazı kamu kurumlarının uzman/uzman yardımcılığı alımları
|KPSS P2
|%60
|%40
|Bazı A grubu kadrolar
|KPSS P3
|%50
|%50
|B grubu memurluk, merkezi atamalar
2026-KPSS Ön Lisans Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı https://t.co/aP8SJ3S4TV https://t.co/IZ0BGzSYGk— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 4, 2026