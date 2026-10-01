ALES 3 başvurusu ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ALES 3 Başvuru Takvimi Belli Oldu!

ALES 3 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES 3 başvuruları 7 Ekim'de başlayacak ve 15 Ekim'de sona erecek. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 21 Ekim olacak.

Geç başvuru gününde işlemler saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek ve sınav ücreti artırımlı olarak yatırılacak. Başvuru dönemine ilişkin ücret ve diğer ayrıntılar ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda yer alacak.