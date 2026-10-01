ALES 3 başvurusu ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ALES 3 Başvuru Takvimi Belli Oldu!

Akademik kariyer hedefleyen, yüksek lisans ve doktora programlarına yönelmeyi planlayan adaylar için ALES, yıl boyunca öne çıkan sınavlardan biri olmayı sürdürüyor. Takvim Ekim ayını gösterirken yılın son oturumu öncesinde başvuru kılavuzu, ücret bilgisi ve sınav günü ayrıntıları öne çıkıyor.
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES 3 başvuruları 7 Ekim'de başlayacak ve 15 Ekim'de sona erecek. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 21 Ekim olacak.
Geç başvuru gününde işlemler saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek ve sınav ücreti artırımlı olarak yatırılacak. Başvuru dönemine ilişkin ücret ve diğer ayrıntılar ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda yer alacak.
ALES başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılabiliyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle AİS'e giriş yaparak ilgili sınavı seçip işlemlerini tamamlayabiliyor. Başvurular ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ve gerekli durumlarda başvuru merkezleri üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.
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Yılın üçüncü ve son ALES oturumu 29 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınava katılacak adaylar, giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından bina ve salon bilgilerini ÖSYM sistemi üzerinden öğrenebilecek.
ALES 3 sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.
ALES'te adaylara sayısal ve sözel testlerden toplam 100 soru yöneltiliyor. Sayısal testte 50, sözel testte ise 50 soru bulunuyor ve sınav için 150 dakika cevaplama süresi veriliyor.
ÖSYM'nin 2026 ALES 2 uygulamasında da aynı sınav yapısı kullanılmıştı. ALES 3'e ilişkin kesin sınav kuralları ve oturum ayrıntıları yayımlanacak kılavuzla birlikte duyurulacak.