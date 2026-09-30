KPSS Sonuçları İçin Geri Sayım! 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM’de!

2026 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) oturumlarının tamamlanmasıyla, adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyiş içinde. Sınav sonuç tarihi ve sorgulama adımları için ÖSYM duyuruları dikkatle takip ediliyor. KPSS sonuçlarının açıklanması ile puanlar erişime açılacak ve adayların kullanımına sunulacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda KPSS Lisans sınavının sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adayların sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
ÖSYM tarafından KPSS sonuçları erişime açıldığında adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kendilerine ait sınav bilgilerini görüntüleyebilecek.
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KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınavlarının ilk günü 12 Eylül, ikinci günü ise 13 Eylül 2026 tarihinde uygulandı.
ÖSYM takvimine göre;
- KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak ve sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
- Din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
- KPSS Ön Lisans ise 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.