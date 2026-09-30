KPSS Sonuçları İçin Geri Sayım! 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM’de!

2026 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) oturumlarının tamamlanmasıyla, adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyiş içinde. Sınav sonuç tarihi ve sorgulama adımları için ÖSYM duyuruları dikkatle takip ediliyor. KPSS sonuçlarının açıklanması ile puanlar erişime açılacak ve adayların kullanımına sunulacak.