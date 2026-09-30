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Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:07

KPSS Sonuçları İçin Geri Sayım! 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar için 2026 KPSS sınavının ardından sonuçlar için geri sayım başladı. Böylece Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılım sağlayan adaylar "2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak?" sorularını merakla araştırıyor. İşte ÖSYM sonuç tarihi ve sorgulama ekranı detayları...

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KPSS Sonuçları İçin Geri Sayım! 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM’de!
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2026 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) oturumlarının tamamlanmasıyla, adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyiş içinde. Sınav sonuç tarihi ve sorgulama adımları için ÖSYM duyuruları dikkatle takip ediliyor. KPSS sonuçlarının açıklanması ile puanlar erişime açılacak ve adayların kullanımına sunulacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda KPSS Lisans sınavının sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adayların sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından KPSS sonuçları erişime açıldığında adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kendilerine ait sınav bilgilerini görüntüleyebilecek.

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2026 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınavlarının ilk günü 12 Eylül, ikinci günü ise 13 Eylül 2026 tarihinde uygulandı.

ÖSYM 2026 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI TAKVİMİ

ÖSYM takvimine göre;

- KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak ve sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

- Din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

- KPSS Ön Lisans ise 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

2026 KPSS Ön Lisans ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ile KPSS Ön Lisans sınav tarihi

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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