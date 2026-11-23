Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitime başvurmayı planlayan adaylar için yılın son ALES oturumu yaklaşıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan giriş belgeleriyle birlikte sınav merkezleri ve salon bilgileri kesinleşirken, adayların sınav günü uyması gereken kurallar da duyuruldu.