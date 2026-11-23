Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü oturumu, 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Yılın son ALES uygulamasına katılacak adaylar, sayısal ve sözel testlerdeki soruları yanıtlayarak akademik kariyer ve lisansüstü eğitim başvurularında kullanabilecekleri puanları elde etmeye çalışacak.
ÖSYM, 29 Kasım'da uygulanacak ALES 3 için bina ve salon atamalarını tamamlayarak sınav giriş belgelerini 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te erişime açtı. Böylece adayların sınava katılacakları merkezlerin yanı sıra bina, salon ve sıra bilgileri de kesinleşti.
Adaylar, ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek.
ALES 3 sonuçları 17 Aralık 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adayların sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanları erişime açılacak.
Sınava katılanlar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuç belgeleri adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek.