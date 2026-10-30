ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2026 ALES 3 sınav tarihi belli oldu!

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yıl içindeki üçüncü ve son oturumu için tarih belli oldu. 2026 ALES 3 sınavı, 29 Kasım Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Sınavda adaylara toplam 150 dakika süre tanınacak. Sabah saatlerinde başlayacak oturumda sınav binasına girişler saat 10.00'da sona erecek.