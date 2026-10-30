ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2026 ALES 3 sınav tarihi belli oldu!

21 Ekim'deki geç başvuru gününün ardından 2026 ALES 3 için müracaat işlemleri tamamlandı. Sınava katılacak adayların hangi okul ve salonda bulunacağı, ÖSYM'nin hazırladığı giriş belgeleriyle belli olacak. Sınav yeri bilgilerini içeren belgeler, kurumun yapacağı duyurunun ardından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yıl içindeki üçüncü ve son oturumu için tarih belli oldu. 2026 ALES 3 sınavı, 29 Kasım Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
Sınavda adaylara toplam 150 dakika süre tanınacak. Sabah saatlerinde başlayacak oturumda sınav binasına girişler saat 10.00'da sona erecek.
ALES 3'e katılacak adaylar, sınav yerleri açıklandığında belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alabilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılan sistemde, ilgili sınavın belge görüntüleme bölümünden okul adresi, bina ve salon bilgileri incelenebilecek.
ÖSYM ALES 3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı üzerinden alınacak belgenin çıktısının sınav günü adayın yanında bulunması gerekiyor.
ALES 3'te adaylara sayısal ve sözel testlerden toplam 100 soru yöneltilecek. Sayısal bölümde 50, sözel bölümde ise 50 soru bulunacak. Sınav için ayrılan 150 dakikalık cevaplama süresi saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te tamamlanacak.
2026 ALES 3 sonuçları 17 Aralık Perşembe günü ilan edilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek. Elde edilen ALES puanları, ilgili program ve kurumların başvuru şartları doğrultusunda lisansüstü eğitim ve akademik personel alımlarında kullanılabilecek.