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Giriş Tarihi: 30.10.2026 09:17

ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2026 ALES 3 sınav tarihi belli oldu!

Yüksek lisans ve akademik kariyer hedefiyle ALES 3'e başvuran adaylar, sınav hazırlıklarının yanı sıra giriş belgelerine ilişkin gelişmeleri de takip ediyor. Giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı ve hangi ekran üzerinden alınacağı da adayların yanıt aradığı konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

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ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2026 ALES 3 sınav tarihi belli oldu!
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21 Ekim'deki geç başvuru gününün ardından 2026 ALES 3 için müracaat işlemleri tamamlandı. Sınava katılacak adayların hangi okul ve salonda bulunacağı, ÖSYM'nin hazırladığı giriş belgeleriyle belli olacak. Sınav yeri bilgilerini içeren belgeler, kurumun yapacağı duyurunun ardından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak.

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yıl içindeki üçüncü ve son oturumu için tarih belli oldu. 2026 ALES 3 sınavı, 29 Kasım Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Sınavda adaylara toplam 150 dakika süre tanınacak. Sabah saatlerinde başlayacak oturumda sınav binasına girişler saat 10.00'da sona erecek.

2026 ALES 3 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

29 Kasım'da yapılacak sınav öncesinde adayların hangi bina ve salonda sınava katılacağı henüz belli olmadı. ÖSYM'nin önceki sınavlardaki uygulamaları dikkate alındığında giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.

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ALES 3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ALES 3'e katılacak adaylar, sınav yerleri açıklandığında belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alabilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılan sistemde, ilgili sınavın belge görüntüleme bölümünden okul adresi, bina ve salon bilgileri incelenebilecek.

ÖSYM ALES 3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı üzerinden alınacak belgenin çıktısının sınav günü adayın yanında bulunması gerekiyor.

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ALES 3 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ALES 3'te adaylara sayısal ve sözel testlerden toplam 100 soru yöneltilecek. Sayısal bölümde 50, sözel bölümde ise 50 soru bulunacak. Sınav için ayrılan 150 dakikalık cevaplama süresi saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te tamamlanacak.

2026 ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 ALES 3 sonuçları 17 Aralık Perşembe günü ilan edilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek. Elde edilen ALES puanları, ilgili program ve kurumların başvuru şartları doğrultusunda lisansüstü eğitim ve akademik personel alımlarında kullanılabilecek.

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ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2026 ALES 3 sınav tarihi belli oldu!
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