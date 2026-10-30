KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM branş bazında sıralamalarda son durum!

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR, NE İŞE YARAR?

KPSS branş sıralaması, adayların mezun oldukları bölümden sınava katılan diğer kişiler arasında kaçıncı sırada bulunduklarını gösteren bir bilgilendirme hizmetidir. Sınavdan alınan puanın aynı alandaki diğer adaylara göre nasıl bir başarıya karşılık geldiği, bu sıralamayla daha anlaşılır hale geliyor.

Özellikle kamu kurumlarının personel alımlarına başvurmayı düşünen lisans mezunları, kendi alanlarındaki yerini görmek için sonuçları bekliyor.