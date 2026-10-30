KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM branş bazında sıralamalarda son durum!

KPSS Lisans sınavından aldıkları puanları öğrenen adaylar, şimdi kendi bölümlerindeki başarı sıralarını görmek istiyor. 2026 KPSS branş sıralaması ile lisans mezunları, kaçıncı sırada olduklarını öğrenebilecek. ÖSYM'nin sıralama bilgilerini erişime açmasıyla birlikte adaylar, sonuçlarını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden inceleyebilecek.
KPSS Lisans sınavına katılan adaylar, branş bazındaki başarı sıralarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. Sisteme giriş yapan lisans mezunları, sıralama bilgileri yayımlandığında erişim sağlayabilirler.
ÖSYM KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabilirsiniz.
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KPSS branş sıralaması, adayların mezun oldukları bölümden sınava katılan diğer kişiler arasında kaçıncı sırada bulunduklarını gösteren bir bilgilendirme hizmetidir. Sınavdan alınan puanın aynı alandaki diğer adaylara göre nasıl bir başarıya karşılık geldiği, bu sıralamayla daha anlaşılır hale geliyor.
Özellikle kamu kurumlarının personel alımlarına başvurmayı düşünen lisans mezunları, kendi alanlarındaki yerini görmek için sonuçları bekliyor.
ÖSYM, branş bazında sıralamaları oluştururken adayların sınav sonuçlarıyla birlikte sistemde kayıtlı eğitim bilgilerini esas alıyor. Önceki dönemlerde uygulanan yönteme göre Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alınan güncel mezuniyet kayıtları, adayların hangi alanda değerlendirileceğinin belirlenmesinde kullanılıyor.
Kamu kurumlarının açtığı kadro sayıları, mezuniyet şartları, nitelik kodları ve adayların ilgili KPSS puanları, personel alımlarında dikkate alınan temel unsurlar arasında bulunuyor. Adayların sıralama bilgilerini incelerken başvurmak istedikleri kurumların ilan koşullarını da göz önünde bulundurmaları gerekiyor.