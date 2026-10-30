Haberler Yaşam Haberleri KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM branş bazında sıralamalarda son durum!
Giriş Tarihi: 30.10.2026 09:01

KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM branş bazında sıralamalarda son durum!

2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından memur adayları için KPSS branş sıralaması bekleyişi başladı. Sınav puanlarını öğrenen lisans mezunları, kendi alanlarında sınava katılan diğer adaylar arasında kaçıncı sırada olduklarını görmek için ÖSYM'nin yapacağı duyuruyu bekliyor. Peki, KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM branş bazında sıralamalarda son durum!
  • ABONE OL

KPSS Lisans sınavından aldıkları puanları öğrenen adaylar, şimdi kendi bölümlerindeki başarı sıralarını görmek istiyor. 2026 KPSS branş sıralaması ile lisans mezunları, kaçıncı sırada olduklarını öğrenebilecek. ÖSYM'nin sıralama bilgilerini erişime açmasıyla birlikte adaylar, sonuçlarını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden inceleyebilecek.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sonuçlarının ardından adayların kendi mezuniyet alanlarındaki başarı sıralarını öğrenebilecekleri ekran için bekleyiş sürüyor. Sıralamaların hangi tarihte erişime açılacağı da henüz açıklanmadı.

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı

2026 KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS Lisans sınavına katılan adaylar, branş bazındaki başarı sıralarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. Sisteme giriş yapan lisans mezunları, sıralama bilgileri yayımlandığında erişim sağlayabilirler.

ÖSYM KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabilirsiniz.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR, NE İŞE YARAR?

KPSS branş sıralaması, adayların mezun oldukları bölümden sınava katılan diğer kişiler arasında kaçıncı sırada bulunduklarını gösteren bir bilgilendirme hizmetidir. Sınavdan alınan puanın aynı alandaki diğer adaylara göre nasıl bir başarıya karşılık geldiği, bu sıralamayla daha anlaşılır hale geliyor.

Özellikle kamu kurumlarının personel alımlarına başvurmayı düşünen lisans mezunları, kendi alanlarındaki yerini görmek için sonuçları bekliyor.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEYE GÖRE HAZIRLANIYOR?

ÖSYM, branş bazında sıralamaları oluştururken adayların sınav sonuçlarıyla birlikte sistemde kayıtlı eğitim bilgilerini esas alıyor. Önceki dönemlerde uygulanan yönteme göre Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alınan güncel mezuniyet kayıtları, adayların hangi alanda değerlendirileceğinin belirlenmesinde kullanılıyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI ATAMALARI ETKİLER Mİ?

Kamu kurumlarının açtığı kadro sayıları, mezuniyet şartları, nitelik kodları ve adayların ilgili KPSS puanları, personel alımlarında dikkate alınan temel unsurlar arasında bulunuyor. Adayların sıralama bilgilerini incelerken başvurmak istedikleri kurumların ilan koşullarını da göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM branş bazında sıralamalarda son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA