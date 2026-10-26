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Giriş Tarihi: 26.10.2026 14:58

ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026 ÖSYM ALES 3 sınav takvimi belli oldu!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) yılın son oturumu için başvurular tamamlandı. Yüksek lisans ve doktora hedefleyenler ile akademik kadrolara başvurmayı planlayan adaylar, sınava katılacakları bina ve salon bilgilerinin duyurulmasını bekliyor. Peki, ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, ÖSYM sınav takvimi...

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ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026 ÖSYM ALES 3 sınav takvimi belli oldu!
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7-15 Ekim tarihleri arasında alınan 2026 ALES 3 başvuruları, 21 Ekim'deki geç başvuru günüyle birlikte sona erdi. Başvuru aşamasını geride bırakan adaylar için şimdi sıra sınava girecekleri okul ve salonların belirlenmesine geldi. Sınav giriş belgelerinin ÖSYM'nin yapacağı duyurunun ardından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre yılın üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 3), 29 Kasım Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan sınavda adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. Soruların yanıtlanması için 150 dakika süre tanınacak ve oturum saat 12.45'te tamamlanacak.

ALES 3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Adayların hangi okulda, binada ve salonda sınava katılacağına ilişkin bilgilerin sınav tarihinden önce ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor. Giriş belgelerinin yayımlanacağı kesin gün ise henüz açıklanmadı.

ÖSYM'nin önceki ALES oturumlarında izlediği uygulamaya göre sınav yerleri genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce ilan ediliyor. Bu nedenle kasım ayının ikinci yarısında yapılacak duyuruların kontrol edilmesi gerekiyor.

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ALES 3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Sınava katılacak adaylar, giriş belgeleri yayımlandığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav yeri bilgilerini öğrenebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılacak girişin ardından sınav giriş belgesinin dökümü alınabilecek.

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2026 ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayındaki oturumun ardından adayların sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanları hesaplanacak. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmayı düşünenler ile araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarını hedefleyenler, elde ettikleri puanları ilgili kurumların başvuru koşulları doğrultusunda kullanabilecek.

ÖSYM'nin açıkladığı takvimde 2026 ALES 3 sonuç tarihi 17 Aralık Perşembe olarak yer alıyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, sınav puanlarını ve değerlendirme bilgilerini ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranından görüntüleyebilecek.

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ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026 ÖSYM ALES 3 sınav takvimi belli oldu!
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