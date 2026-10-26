ALES 3 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026 ÖSYM ALES 3 sınav takvimi belli oldu!

ALES 3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Adayların hangi okulda, binada ve salonda sınava katılacağına ilişkin bilgilerin sınav tarihinden önce ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor. Giriş belgelerinin yayımlanacağı kesin gün ise henüz açıklanmadı.

ÖSYM'nin önceki ALES oturumlarında izlediği uygulamaya göre sınav yerleri genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce ilan ediliyor. Bu nedenle kasım ayının ikinci yarısında yapılacak duyuruların kontrol edilmesi gerekiyor.