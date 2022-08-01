ALES ne zaman? 2022 ALES/2 kaç dakika, kaç soru, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/2 ne zaman sorusu, akademide kariyer yapmak isteyen adaylar tarafından sıklıkla soruluyor. Her yıl 3 defa yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi ağustos ayında yapılacak. ALES kaç soru, kaç dakika gibi sorular da sınavın bu kadar yaklaşmasıyla daha çok sorulu hale geldi. Peki, 2022 ALES ne zaman? İşte detaylar!