Haberler Yaşam Haberleri ALES ne zaman? 2022 ALES/2 kaç dakika, kaç soru, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 15:08

ALES ne zaman? 2022 ALES/2 kaç dakika, kaç soru, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/2’ye az bir süre kaldı ve adaylar şimdiden ALES ne zaman sorularını yöneltiyor. Akademide kariyer isteyen adaylar, bu sınavla birlikte yüksek lisans ve doktora şansını elde ediyor. Sınav bu kadar yaklaşmışken ALES kaç dakika, kaç soru sıklıkla arama motorlarına soruluyor. 2022 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, yüksek lisans başvurularının yapıldığı bu dönemde sıklıkla soruluyor. Peki, ALES ne zaman 2022? İşte detaylar!

ALES ne zaman? 2022 ALES/2 kaç dakika, kaç soru, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/2 ne zaman sorusu, akademide kariyer yapmak isteyen adaylar tarafından sıklıkla soruluyor. Her yıl 3 defa yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi ağustos ayında yapılacak. ALES kaç soru, kaç dakika gibi sorular da sınavın bu kadar yaklaşmasıyla daha çok sorulu hale geldi. Peki, 2022 ALES ne zaman? İşte detaylar!

ALES SINAVI NE ZAMAN 2022?

ALES ikinci sınavı 21 Ağustos 2022 pazar günü yapılacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sonuçları 9 Eylülde belli olacak.

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ALES 150 dakika sürmekte.

Matematik 50, Türkçe 50 toplam 100 soru bulunmaktadır.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır.

ALES KONULARI

MATEMATİK

1. Temel Kavramlar

2. Çözümleme

3. Bölme ve Bölünebilme

4. Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK

5. Rasyonel Sayılar

6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

8. Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar

10. Denklemler

11. Oran-Orantı

12. Sayı ve Kesir Problemleri

13. Yaş Problemleri

14. İşçi ve Havuz Problemleri

15. Hareket Problemleri

16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

17. Karışım Problemleri

18. Kümeler

19. İşlem

20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

MANTIK

Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri

Mantıksal Muhakeme Problemleri

GEOMETRİ

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Üçgende Uzunluk ve Alan

Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

Dörtgenler 6. Çember ve Daire

Analitik Geometri 8. Katı Cisimler

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlama

Anlatım Biçimleri

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

MANTIK

Şifreleme, Şifre Çözümleme

Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

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ALES ne zaman? 2022 ALES/2 kaç dakika, kaç soru, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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