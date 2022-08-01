ALES ne zaman? 2022 ALES/2 kaç dakika, kaç soru, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/2 ne zaman sorusu, akademide kariyer yapmak isteyen adaylar tarafından sıklıkla soruluyor. Her yıl 3 defa yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi ağustos ayında yapılacak. ALES kaç soru, kaç dakika gibi sorular da sınavın bu kadar yaklaşmasıyla daha çok sorulu hale geldi. Peki, 2022 ALES ne zaman? İşte detaylar!
ALES SINAVI NE ZAMAN 2022?
ALES ikinci sınavı 21 Ağustos 2022 pazar günü yapılacak.
ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
ALES 150 dakika sürmekte.
Matematik 50, Türkçe 50 toplam 100 soru bulunmaktadır.
ALES NEDİR?
ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır.
ALES KONULARI
MATEMATİK
1. Temel Kavramlar
2. Çözümleme
3. Bölme ve Bölünebilme
4. Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK
5. Rasyonel Sayılar
6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
8. Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar
10. Denklemler
11. Oran-Orantı
12. Sayı ve Kesir Problemleri
13. Yaş Problemleri
14. İşçi ve Havuz Problemleri
15. Hareket Problemleri
16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
17. Karışım Problemleri
18. Kümeler
19. İşlem
20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık
MANTIK
Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri
Mantıksal Muhakeme Problemleri
GEOMETRİ
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende Uzunluk ve Alan
Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
Dörtgenler 6. Çember ve Daire
Analitik Geometri 8. Katı Cisimler
TÜRKÇE
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlama
Anlatım Biçimleri
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
MANTIK
Şifreleme, Şifre Çözümleme
Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme