ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022 ALES/2 kaç soru ve kaç dakika olacak? İşte sınava dair detaylar!

ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için geri sayım son buluyor. Lisansüstü eğitim alarak akademik kariyerini güçlendirmek isteyen adaylar, sınava ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda ALES ne zaman, ALES saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları yanıt arıyor. Peki, 2022 ALES/2 kaç soru ve kaç dakika olacak? İşte sınava dair detaylar!
ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
ALES ikinci sınavı 21 Ağustos 2022 pazar günü düzenlenecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.
ALES KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ya da diğer adıyla ALES, 50 Matematik, 50 Türkçe olmak üzere toplam 100 sorudan oluşuyor.
Saat 10.15'te başlayacak olan sınav 150 dakika sürecek.
ALES NEDİR?
ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.